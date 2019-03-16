ريتشياردو محبط من غيابه عن المراكز العشرة الأولى في التجارب التأهيلية

يأمل دانييل ريتشياردو في تحويل إحباط اليوم السبت إلى نجاح والحصول على نقاط في سباق جائزة استراليا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد فشله في التأهل من بين العشرة الأوائل مع فريقه رينو.



وسينطلق سائق رد بول السابق من المركز 12 بجانب زميله الألماني نيكو هولكنبرج صاحب المركز 11 في افتتاح الموسم في ملبورن.



وقال ريتشياردو "في المعتاد لا أتأهل في مركز جيد كما أتوقع،يبدو أنني أحمل عبئا على كتفي وهو ما يساعدني (في السباق).



"لا أعتقد أن المركز 12 يدل على أين نحن حقا. أعتقد أننا أفضل من ذلك".



وتأهل ماكس فرستابن زميل ريتشياردو السابق في المركز الرابع مع رد بول.



وأضاف السائق الاسترالي "كنت أعلم أن الأمور ستكون متقاربة لكنأعتقد أننا نملك السرعة لبلوغ الفترة الثالثة من التجارب (من بين أول عشرة سائقين).



"لا أعلم إلى أي مدى كان يمكننا أن نكون من بين العشرة الأوائل لكن كنت بحاجة إلى 0.05 ثانية للتأهل إلى الفترة الثالثة وأعلم أنه كان يمكننا تحقيق ذلك. فقدت بعض الوقت في المقطع الأول من الحلبة".



وتابع "أنا محبط من نفسي لأنني أعلم أن السيارة بها القوة الكافية".



وأشار السائق البالغ عمره 29 عاما إلى أنه سرعة السيارة على مدار عدد أكبر من اللفات لم تكن جيدة في التجارب الحرة لكن التغييرات التي حدثت وأزمنة هولكنبرج الجيدة يوم الجمعة تمنحه الثقة.



وأضاف "أنا متفائل من أجل السباق. الأمر يتعلق بإمكانية الهجوم وتجاوز المنافسين لكن أنا واثق من إمكانية الحصول على نقاط".

