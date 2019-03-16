يوتيوب بالفيديو بث مباشر مواجهة الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، كورة ستار Korastar بث مباشر الاهلي اليوم.





موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بتوقيت القاهرة





ويكون موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة غدا السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات

دوري أبطال إفريقيا، وسيلتقي في ذات التوقيت السادسة مساء غدا فيتا كلوب مع مضيفه سيمبا في دار السلام.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة





تذاع مباراة الأهلي شبيبة الساورة الجزائري عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، ويعلق على اللقاء الثنائي المعلق المصري علي محمد علي والجزائري حفيظ دراجي كما ينقل التليفزيون المصري اللقاء على البث الأرضي "القناة الثانية والنيل للرياضة"





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Live كورة تيوب بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم 16-3-2019











