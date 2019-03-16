السبت 16/مارس/2019 - 05:43 م
بث مباشر.. احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي بأسوان
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نظمت كلية الآداب بجامعة طنطا، اليوم السبت، ندوة بعنوان "تنمية الوعي المجتمعي وأثره في مكافحة الارهاب"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالغربية، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، الدكتور عماد ...
تفقد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم، فعاليات اليوم الأول من استقبال كلية الآداب للجان الفحص الشامل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر ...