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السبت 16/مارس/2019 - 05:42 م

الترجي يعزز صدارته لمجموعته بدوري الأبطال بفوز على بلاتينيوم

الترجي يعزز صدارته
dostor.org/2554769

أكد الترجي التونسي جاهزيته للدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم بفوزه 2-1 بتشكيلة من البدلاء على مستضيفه بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي اليوم السبت.

ووضع محمد أمين المسكني الترجي، الذي حسم تأهله لدور الثمانية منذ الجولة السابقة، في المقدمة عندما أسكن الكرة الشباك من تسديدة رائعة بعيدة المدى بعد ثماني دقائق من البداية.
وتعادل علي صديقي لأصحاب الأرض في الدقيقة 62 لكن آدم الرجايبي أحرز الهدف الثاني لحامل اللقب قبل ست دقائق من النهاية.

وعزز الترجي صدارته للمجموعة الثانية في دور الستة عشر برصيد 14 نقطة بينما سيتنافس هورويا الغيني مع أورلاندو بايرتس من جنوب افريقيا على بطاقة التأهل الثانية عندما يلتقيان في وقت لاحق اليوم.
ويحتل هورويا المركز الثاني بسبع متقدما بفارق نقطة واحدة عن أورلاندو بايرتس الثالث.

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