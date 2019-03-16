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السبت 16/مارس/2019 - 05:39 م

السلطة الفلسطينية تتصل بدول شقيقة للضغط على حماس

السلطة الفلسطينية
dostor.org/2554762

أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، أن السلطة أجرت عدة اتصالات مع دول شقيقة مؤثرة، وطلبت منها الضغط على "حماس" كي توقف "إجراءاتها القمعية" بحق المواطنين.

ونفى الشيخ، وهو عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، صحة أنباء حول مناقشته مع منسق السلطات لإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، تطورات الوضع في قطاع غزة، وتحديدا التصعيد بين حراك "بدنا نعيش" وقمعه من قبل أجهزة أمن "حماس".

من جهتها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "قيادات الصف الأول للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية لاتخاذ قرارات مسؤولة، واحتواء الأزمة في الشارع الفلسطيني"، حسبما أعلنه محمد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع اليوم السبت من أجل "الضغط لإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف الملاحقات الأمنية وسحب أي مظاهر أمنية من الشوارع والبحث في كيفية تعزيز صمود المواطنين وتخفيض الأسعار والضرائب ومحاسبة المعتدين على الشعب".

وتشهد عدة مناطق من قطاع غزة المحاصر منذ الخميس الماضي احتجاجات تحت شعار "بدنا نعيش" تطالب بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتندد بزيادة الضرائب.

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