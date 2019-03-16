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الثقافة
السبت 16/مارس/2019 - 05:39 م

"وكأنه..هو" بمركز الحرية للإبداع بالاسكندرية.. 24 مارس

وكأنه..هو بمركز الحرية
حسام الضمرانى
dostor.org/2554761

يقيم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، قاعة توفيق الحكيم ندوة أدبية لمناقشة المجموعة القصصية "وكأنه.. هو" للكاتب الدكتور عصام حسين عبد الرحمن، الصادرة عن دار يسطرون للطباعة والنشر، سلسلة كتاب الحكمة، الأحد 24 مارس فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

يقدم الندوة الأديب رشاد بلال؛ ويناقش المجموعة الناقد الدكتور أحمد فرح والناقدة فاطمة عبد الله.

ومن أجواء المجموعة: "تتغير الصور على الجهاز بطريقة مسرعة، الأبناء يكبرون والأرض تكاد تضيق بهم، تحاصرهم الثعابين، ما زالت الحركة مسرعة والصور أصبحت مشوشة، لكن ظلا أسود يظل ثابتا خلف جميع الصور المتلاحقة، قال: قد يكون الظل عطاء ممتدا سألته أن يُقرب لي صورته".

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