اليوم.. "القومي للمرأة" ينظم احتفالات بمناسبة يوم المرأة المصرية

ينظم المجلس القومي للمرأة، اليوم، احتفالية حاشدة في المحافظات تستمر ثلاثة أيام من خلال فروعه، تشهد حضور المحافظين والقيادات التنفيذية بكل محافظة فى إطار احتفال المجلس القومي للمرأة بيوم المرأة المصرية، الذى يوافق ١٦ مارس من كل عام، والذى يتزامن هذا العام مع ذكرى مرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية.



وتتضمن الاحتفالية عرض تاريخ كفاح المرأة المصرية فى مائة عام، واستعراض جهود فروع المجلس بالمحافظات، إلى جانب فقرات فنية بالتعاون مع قصور الثقافة بكل محافظة.