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السبت 16/مارس/2019 - 05:29 م

مشاهدة البث المباشر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة HD يوتيوب كورة ستار

مشاهدة البث المباشر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة HD يوتيوب كورة ستار

بث مباشر مباراة الأهلي
بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة
الدستور مباريات
dostor.org/2554748

الدستور مباريات يقدم البث المباشر لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة يحتشد النادي الاهلي المصري بكل قواته الهجومية من أجل الفوز على ضيفه شبيبة في الجولة السادسة والأخيرة من  المجموعة الرابعة لدور المجموعات ،كما إكتمل هجوم بطل أفريقيا ثمانية مرات لأول مرة منذ انطلاق الموسم ، وذلك بعد تعافي وليد أزارو وصلاح محسن من الإصابة التي تعرضوا إليها.

تقام المباراة في السادسة مساء السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

تنقل المباراة عبر قناة bein sport HD1 الناقل الحصري للبطولة، وعبر قناة نايل سبورت الأرضية.




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