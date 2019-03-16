سرقة حساب دار الإفتاء المصرية على "إنستجرام"
أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم السبت، سرقة حساب "إنستجرام" الخاص بالدار.
وحذرت "الإفتاء" من الأخذ في الاعتبار بما ينشر عليه، لحين استرجاعه، وسيتم إعلان ذلك على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالدار.
أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم السبت، سرقة حساب "إنستجرام" الخاص بالدار.
وحذرت "الإفتاء" من الأخذ في الاعتبار بما ينشر عليه، لحين استرجاعه، وسيتم إعلان ذلك على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالدار.
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