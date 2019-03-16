النائب ياسين عبدالصبور فى جولة موسعة بنصر النوبة

قام ياسين عبدالصبور، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة نصر النوبة بأسوان، بجولة مع وزيرى الأوقاف والتنمية المحلية، عقب حضورهم، للمشاركة فى فعاليات مؤتمر الشباب العربى والأفريقى، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري.



وعقب الجولة، توجه النائب ياسين عبدالصبور لعدد من القرى بنصر النوبة منها "بلانه"، لاستعراض عدد من المطالب والمشكلات، وأيضا "توشكى"، لحضور بعض الفعاليات والمشاركة مع جهود لجان المصالحات.



وأثنى نائب المصريين الأحرار على جهود عمد ومشايخ قروى أبوسمبل وتوشكى وتوماس وعافيه وبلانه، لدورهم الخيرى والبارز فى لم الشمل وتقريب وجهات النظر، ونبذ الخلافات بين الأهالى والمواطنين فى قرى النوبة.



والتقى بأهالي قرية السيالة، وعدد من قيادات المنطقة، وزار دابود، وناقش الأهالي معه الطلبات والخدمات.



وأكد النائب ياسين عبد الصبور أن النوبة متكاتفة ومترابطة، وقرى النوبة كانت ولا زالت وستظل منبع الطيبة والوفاء والإخلاص بفضل وجهود هؤلاء الرجال.