غلق باب التقدم للحج السياحي.. غدًا

أعلنت وزارة السياحة غلق باب تسجيل المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج مع شركات السياحة، غدًا الأحد، وتجرى القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الفائزين بالحج السياحى يوم 27 مارس الجارىي.



جاء ذلك بعد أن أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، توجيهاتها بتقديم كل التسهيلات للشركات لخدمة الحجاج والعمل على راحة المواطنين وضرورة نجاح الموسم، وأنهت الوزارة بالتنسيق مع غرفة الشركات كل الاستعدادات لغلق باب التسجيل وإجراء القرعة.



وأكد مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن العمل استمر بغرفة عمليات الحج والعمرة، الجمعة والسبت، للتسهيل على الشركات وسوف يستمر التسجيل حتى غدٍ.



وأضاف "شلبي" أن هذا العام شهد تسهيلات كبرى لشركات السياحة فى التقديم وتسجيل الحجاج، حرصًا على راحة المواطنين ومصلحتهم، وتضمنت الضوابط كل الضمانات لتقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة وضمان حقوقهم.