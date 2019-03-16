زيدان يطالب لاعبي الريال بالفوز في المواجهات الـ11 المتبقية بالليجا

حدد المدير الفني العائد لفريق نادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، تحقيق الانتصار في اللقاءات الأحد عشر المتبقية بمسابقة الدوري "الليجا"، كتحد وهدف للاعبيه حتى نهاية الموسم.



وأوضح زيدان - في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم السبت - "لا أقول بأننا سنفوز بالليجا لكننا سنحاول الفوز بالمباريات الـ11 الباقية.. ومن ثم سنرى".



وأشارت الصحيفة إلى أن وصول زيدان غير الأجواء كثيرا في النادي، بالرغم من تأخره عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني بـ12 نقطة.