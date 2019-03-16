"فؤاد": قضايا الأحوال الشخصية لا علاقة لها بالجانب الديني

قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، إنه تقدم بمشروع قانونه للأحوال الشخصية في أبريل 2017، وتم إرسال مشروع القانون للأزهر ووزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، وقامت وزارة العدل بالرد في خلال شهرين.



وتابع: لكن الأزهر إلى الآن لم يرسل الرد وترك الفرض وقام بالسنة، فقد تخلى عن حقه الدستوري في إبداء رأيه بمشروعات القوانين المرسلة من البرلمان، وقرر إصدار مشروع قانون للأحوال الشخصية، معتبرا أن القانون ديني، وهو ما يفتح بابا كبيرا للتبارز على أساس ديني؛ خاصة أن الكثير من مواد الأحوال الشخصية غير قطعية الثبوت والدلالة.



وأشار "فؤاد" إلى أنه إذا سلمنا أن يقدم الأزهر مشروع قانون للأحوال الشخصية، سنجد الأزهر يقدم مشروع قانون للإدارة المحلية ومشروع قانون للمرور، فلا مانع من أن يقدم الأزهر مقترح، ولكن بعد إبداء رأيه في مشروعات القوانين المرسلة من البرلمان.



وأضاف أن عدم رد الأزهر على مشروعات القوانين تسبب في تعطيل عمل اللجنة التشريعية وتأجيل اللجنة لبدء مناقشة مشروع القانون، لعدم ورود رأي الأزهر والمجلس القومي للمرأة.



وأكد أن ربط حقوق المرأة بقوانين الأحوال الشخصية أمر غير مفهوم، وما تسبب في هذا اللبس أنه بعد تعديل سن الحضانة قام أحمد فتحي سرور بتهنئة المرأة المصرية بأحد مكتسباتها على الرغم من أن قضايا الأحوال الشخصية اجتماعية، وسن الحضانة أمر يخص الطفل ومصلحته الفضلى والمجتمع، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بحقوق المرأة ومكتسباتها.



وجاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي أقامتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بعنوان "نحو تنظيم ومراجعة قوانين الأحوال الشخصية في مصر"؛ بحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين والباحثين بالأحوال الشخصية.