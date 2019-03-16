تونس تنفي وجود أسراب للجراد الصحراوي على الحدود مع ليبيا

نفت وزارة الفلاحة التونسية الأنباء الواردة عن تواجد أعداد من الجراد الصحراوي على الحدود التونسيّة الليبية بمنطقة بن قردان.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن الحشرة التي تمّ رصدها من قبل فرق المراقبة والرصد، التابعين للوزارة، هي حشرة اليعسوب Libellules وليست حشرة الجراد الصحراوي، والتي تتميّز بحجم وأجنحة تُقارب حجم الجراد، ولا تمثّل أي خطر على المزروعات، بل تُعتبر مؤشّرا جيّدا لبيئة سليمة.



وأكدت الوزارة أنّه تم الاتصال بالجانب الليبي للاستعلام، وللتثبّت من تحرّكات الآفة في ليبيا، والتي أشارت إلى أنه لم يتم تسجيل تواجد الجراد خلال اليومين الماضيين، وأن الوضع الحالي يتّسم بالهدوء.