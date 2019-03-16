حمير وقمامة في مركز شباب المنيا بالصف جنوب الجيزة

في فيلم "التجربة الدنماركية" هناك مشهد شهير، حيث يزور الفنان عادل الإمام، والذي يؤدي دور وزير الشباب، أحد مراكز الشباب، ليفاجأ بوجود حمير وحيوانات بداخله، ذلك المشهد ليس ببعيد عن الحالة التي يعيشها مركز شباب المنيا بالصف، محافظة الجيزة، والذي تحول لحظيرة حيوانات ومقلب للقمامة؛ مما دفع إلى استغاثة أهالي القرية بوزير الشباب والرياضة، من هذا الوضع المخزي، وإنقاذ مركز الشاب، والذي تم استغلاله استغلالا سيئا من قبل البعض.



حيث يقوم البعض بربط الحمير والماعز فيه، وكأنه حظيرة للحيوانات، إضافة لتراكم القمامة والمياه الجوفية به، وطالب أهالي القرية وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل للتفتيش على مركز شباب القرية لرؤية هذه الكارثة، وتحويل المقصرين للتحقيق، وإعادة مركز الشباب والرياضة إلى مركز يليق بأهالي القرية.