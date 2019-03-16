قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 32 داعشيًا في الباغوز

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، مقتل 32 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي، في قرية الباغوز شرقي سوريا، بينهم 4 قياديين.



وأوضح بيان للقوات- أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن اشتباكات عنيفة اندلعت مع عناصر التنظيم الإرهابي في الباغوز، وتمكنت القوات من تحرير أسير كان محتجزًا لدى داعش.



وكان تنظيم داعش الإرهابي قام بثلاث هجمات انتحارية استهدفت تجمعات للخارجين من جيب الباغوز في شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، منهم 3 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية.