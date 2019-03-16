يلا شوت مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر يلا شوت الان مباراة الاهلي اليوم

مد فترة التصويت في انتخابات الصحفيين بالإسكندرية لمدة ساعة (صور)

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، مد فترة التصويت لمدة ساعة من السابعة إلى الثامنة مساءًا، لتوافد الصحفيين على صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لاختيار النقيب و6 أعضاء من مجلس ...