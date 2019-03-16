"المحافظين" يشارك في ملتقى الشباب الإفريقي بأسوان

قال المهندس كريم عبد العاطى، رئيس لجنة التنظيم والعضوية بحزب المحافظين، إن الحزب يشارك فى ملتقى الشباب الإفريقى الذى تستضيفه مدينة أسوان اليوم السبت على مدى 3 أيام.



وأوضح عبد العاطي أن الملتقى به ورش عمل عديدة، منها ورشة "كيف تصبح رائد أعمال ناجح".



وأضاف أن مضمون الورشة يتمثل فى مفهوم ريادة الأعمال، والصفات والسمات التى تبنى عليها.



وأوضح أن هذه الورشة تعمل على توفير فرص عمل عديدة، مما يساهم فى القضاء على البطالة، ويسهم أيضا فى دعم الاقتصاد المصري.