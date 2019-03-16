يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم | كورة اون لاين

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الأهلي وضيفه شبيبة الساورة الجزائري، اليوم السبت 16 – 3 - 2019، ضمن مباريات الجولة السادسة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل مباشرة عبر قناة BeIN SPORT HD 1 صاحبة حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثانى فى مجموعته بعد خسرته مباراة الجولة الخامسة على يد فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 1-0، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط، فيما يتصدر الفريق الجزائري المجموعة بعد فوزه على سيمبا التنزاني في نفس الجولة، برصيد 8 نقاط.

يغيب عن قائمة الأهلي أمام شبيبة الساورة الحارسين شريف إكرامي، محمد الشناوي، حسام عاشور، محمد محمود، وحمدي فتحي، بسبب الإصابة.

تشكيل الأهلي المتوقع | 4-2-3-1

علي لطفي

علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني

كريم نيدفيد – عمر السولية

جونيور أجاي – ناصر ماهر – حسين الشحات

مروان محسن