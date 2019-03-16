الشرطة الفرنسية تطلق الغاز لتفريق متظاهرى "السترات الصفراء"

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على متظاهرى "السترات الصفراء" الذين تجمعوا اليوم السبت، في الشانزليزيه في قلب العاصمة الفرنسية باريس.



وذكر تليفزيون قناة (فرانس 24) في نشرته باللغة الإنجليزية أن المتظاهرين هاجموا سيارات الشرطة، وألقوا قنابل دخانية ومواد أخرى على رجال الشرطة الذين قاموا بالرد على أعمال العنف بإطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود.



وأشارت القناة إلى ورود تقارير عن حدوث أعمال نهب فى الشانزليزيه واعتقال عدد من الأشخاص، منهم نحو 20 شخصًا في الساعات الأولى من بدء التظاهرات.