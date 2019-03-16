ضبط صاحب مخبز بلدي في الشرابية استولى على 1.5 مليون جنيه

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من القبض على صاحب مخبز استولى على مليون و406 آلاف جنيه، من خلال التلاعب بنظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف وهمية بالشرابية.



وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالقاهرة مفادها تلاعب مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الشرابية بنظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وتصرفه فى كميات كبيرة من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره مليون و406 آلاف جنيه، وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية بأن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

