لايف يوتيوب (بث مباشر) شاهد.. بث مباشر لمباراة الأهلى وشبيبة الساورة اليوم دوري ابطال افريقيا يلا شوت

قال محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات، أنه تم النجاح في تجاوز بعد العقبات من أجل نجاح البطولة أبرزها الحضور الجماهيري والتسويق.

ويستضيف النادي الأهلي بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات في الفترة بين 14 وحتى 26 من شهر مارس الجاري، ويُعد "يلا كورة" شريكا إعلاميا للحدث.

وقال سراج في تصريحات لـ"يلا كورة" "منذ تم تكليفنا بملف البطولة، تم تشكيل البطولة وفقا لما هو مطلوب لخدمة المنافسات، كان أمامنا تحديات هامة أبرزها الحضور الجماهيري والتسويق".

يستضيف فريق الأهلي، شبيبة الساورة الجزائري، اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى، بهدفين، في برج العرب، ثم تعادل مع شبيبة الساورة، في الجزائر 1-1، بعد ذلك اكتسح سيمبا في القاهرة بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة.





وفي الجولة الرابعة تلقى الأهلي خسارة من سيمبا في تنزانيا، بهدف دون رد، وبنفس النتيجة خسر الأحمر في الجولة الخامسة من فيتا كلوب في الكونغو.





ويتصدر شبيبة الساورة المجموعة الرابعة برصيد بـ8 نقاط، يليه الأهلي في المركز الثاني بـ 7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن فيتا كلوب، ويتذيل سيمبا الترتيب بـ6 نقاط.





وبالنظر إلى ترتيب المجموعة نجد أن الـ4 فرق ليهم أمل في التأهل، وإذا تحدثنا عن الأهلي، فلا بديل أمامه سوى الفوز على الساورة لضمان التأهل، بغض النظر عن نتيجة مباراة فيتا وسيمبا.





مفاجآت في قائمة لاسارتي

وفي سياق متصل أعلن لاسارتي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الساورة، وضمت:





حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى أحمد شوبير.





خط الدفاع: أحمد فتحي، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، محمد هاني.





خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، كريم وليد "نيدفيد"، ناصر ماهر، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور اجايي، أحمد حمودي.





خط الهجوم: صلاح محسن، وليد أزارو، مروان محسن.





فيما تم استبعاد كل من إكرامي ووليد سليمان ومحمد نجيب ومحمد محمود وحمدي فتحي للإصابة.





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ لاسارتي بتشكيل مكون من:

الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع: محمد هاني، وعلي معلول، وأيمن أشرف، وسعد سمير

الوسط: السولية ونيدفيد وناصر ماهر وأجايي ورمضان صبحي

الهجوم: مروان محسن





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري

وتنطلق مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي ان سبورتس 1 ( beIN SPORTS HD 1 ) ويعلق على اللقاء الثنائي المعلق المصري علي محمد علي والجزائري حفيظ دراجي، كما ينقل التليفزيون المصري اللقاء على البث الأرضي "القناة الثانية والنيل للرياضة".





موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائرى

ويواجه فريق الأهلي شبيبة الساورة الجزائري في لقاء حاسم في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب.





وتنطلق مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في تمام الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة.