الاهلي ضد شبيبة الساورة | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر بين سبورت HD Kora online | يلاشوت | كورة ستار | كول كورة | يلا شوت الجديد مباريات اليوم بث مباشر | Kora live

يخوض فريق الأهلى مواجهة حاسمة أمام نظيره شبيبة الساورة الجزائري، فى السادسة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ودخل الأهلى معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية، أول أمس الخميس، بقيادة مديره الفنى الأوروجوياني مارتن لاسارتي، استعداد للمبارة التى تحسم موقفه من التأهل لدور الثمانية، حيث يحتاج المارد الأحمر لتحقيق الفوز لحسم تأهله دون النظر لنتيجة مباراة سيمبا التنزانى وفيتا كلوب الانجولى، والتى تقام فى نفس التوقيت.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الأخير بالقاهرة في الثالثة عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

ويحضر مباراة الأهلي فريق شبيبة الساورة، حضور 15 ألف متفرج أهلاوى، بعد أن تمكنت إدارة الأحمر من الحصول على موافقة وزارة الداخلية على زيادة حصة الجماهير، حيث كان مقررا حضور 10 آلاف فقط.







