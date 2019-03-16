القاهرة : السبت 16 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
حوادث
السبت 16/مارس/2019 - 02:39 م

ضبط صاحب مخبز استولى على 756 ألف جنيه من أموال الدعم بالأميرية

ضبط صاحب مخبز استولى
عمرو المزيدي
dostor.org/2554467

ألقى رجال مباحث التموين بالقاهرة، القبض على صاحب مخبز استولى على 756 ألف جنيه من أموال الدعم بالأميرية.

وتمكن ضباط مباحث التموين، من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي في الأميرية؛ لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ 756 ألف جنيه، وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، والتى أكدت أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها المتهم مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

منذ 4 أيام

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ اسبوع

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ أقل من شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ أقل من شهر

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

الآن

"مدبولي" يتفقد مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة.. وبدء تشغيل منظومة نافذة

محكمة النقض تؤيد إدراج 169 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية

وزير البترول: مصر تحمل مفاتيح مستقبل الغاز بشرق المتوسط

مفاجأة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تلقت بيانًا بشأن الهجوم قبل تنفيذه

ads
الأكثر قراءة

تأجيل دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان لـ4 مايو

ارتفاع عدد الشهداء الأردنيين في حادث نيوزيلندا الإرهابي لـ 4

بالأسماء.. نيوزيلندا تعلن استشهاد 4 مصريين بهجوم"كرايستشيرش" الإرهابي

العثور على جثة موظف ملقاة بالشارع في المحلة

ألبومات الصور

فرحة أنصار ضياء رشوان بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين

بالصور.. بدء فرز الأصوات فى انتخابات الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

مد فترة التصويت في انتخابات الصحفيين بالإسكندرية لمدة ساعة (صور)

بالصور.. النيابة تعاين موقع انفجار دانة مخلفات حرب في البحيرة

رياضة

رئيس اتحاد أمريكا لكرة القدم: مندهش من دعوى منتخب السيدات

عقوبة تأديبية "صارمة" بحق مبابي

"كيربر" تتأهل لنهائي إنديان ويلز للتنس لمواجهة أصغر لاعبة في البطولة

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

تأجيل دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان لـ4 مايو

ارتفاع عدد الشهداء الأردنيين في حادث نيوزيلندا الإرهابي لـ 4

بالأسماء.. نيوزيلندا تعلن استشهاد 4 مصريين بهجوم"كرايستشيرش" الإرهابي

العثور على جثة موظف ملقاة بالشارع في المحلة

ads
كشكول

بدء حملة التوعية بأخطار الإدمان بجامعة حلوان

التعليم: مهلة 3 أيام للمستبعدين بالتعاقد المؤقت لاستكمال أوراقهم

عمر: التعليم أمن قومي ولن نسمح بنظرية سد الخانة

غداً.. إعلان نتائج التعاقدات المؤقتة للمعلمين بالموقع الرسمي للتعليم

"علوم الأزهر" تحتفل باليوم العالمي للرياضيات

الأمصار

بلقيس تفاجئ الكويتيين وتغني للأم الإماراتية

اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري السترات الصفراء وسط باريس

للمرة الأولى.. نجوى كرم تحيي حفلها الغائي بالسعودية

لأول مرة في تاريخها.. مصر تحقق أعلى معدل لإنتاج النفط بــ1.8 مليون برميل

رغم عدم عضويته بـ"الموسيقيين".. الممثل محمد رمضان يقيم حفله الغنائي الأول

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

دراسة مثيرة للجدل تغير هوية الكوكب الأقرب إلى الأرض

اختبار بول مطور يكشف عن تسمم الحمل

"خبراء" يكشفون سبب تجمع البريطانيين حول "ستونهنج" منذ 4 آلاف عام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

قوانين الإجهاض في الأرجنتين تجبر فتاة "11 عامًا" على الولادة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎