ضبط صاحب مخبز استولى على 756 ألف جنيه من أموال الدعم بالأميرية

ألقى رجال مباحث التموين بالقاهرة، القبض على صاحب مخبز استولى على 756 ألف جنيه من أموال الدعم بالأميرية.



وتمكن ضباط مباحث التموين، من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي في الأميرية؛ لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ 756 ألف جنيه، وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، والتى أكدت أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها المتهم مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

