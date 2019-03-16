بث مباشر .. مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم السبت 16 – 3 -2019 يلا شوت |دورى ابطال افريقيا

يستضيف فريق الأهلى نظيره شبيبة الساورة الجزائرى، فى تمام السادسة مساء اليوم السبت 16 – 3-2019، ، فى اطار منافسات الجولة الأخيرة من دورى المجموعات ببطولة دورى ابطال أفريقيا، والمقرر أن تقام المباراة على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ويكفى فريق الأهلى أن يحقق الفوز بأي نتيجة لتربعه على قمة المجموعة برصيد 10 نقاط، والحصول على بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائى الأفريقى.

يدخل الأهلى اللقاء وفى جعبته 7 نقاط، محتل به المركز الثانى، بينما يتربع على قمة المجموعة شبيبة الساورة الجزائرى برصيد 8 نقاط.

ويغيب عن تشكيل الأهلى فى مواجهة بطل الجزائر، حراسة شريف أكرامى، ولاعبى خط الوسط حمدى فتحى وهشام محمد، ومهاجمه صلاح محسن، فيما لايزال موقف حارس الفريق الأول محمد الشناوى علقا، وأن كانت المؤشرات تؤكد أنه سيكون ضمن البدلاء على أن يلعب الحارس الثالث على لطفى أساسيا







