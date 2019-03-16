بالصور.. وفاء عامر تستعد لطرح "أشبع منها" فى عيد الأم

تعاقدت الفنانة وفاء عامر على أغنية جديدة تحمل عنوان "أشبع منها"، مع شركة 7drk لصاحبها أحمد الشاعر، والتي تشارك فيها مع نجلها الوحيد عمر؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.



"أشبع منها" من غناء وألحان مصطفى العسال، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع محمد مجدي، وإنتاج مشترك بين كل من شركتى 7DRK وwow للإنتاج الفنى.



ومن المقرر تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وطرحها بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم والذي يوافق 21 مارس الجاري.



ومن ناحية أخرى، تواصل وفاء عامر تصوير مشاهدها فى مسلسل "حكايتى" المقرر عرضه بموسم رمضان المقبل.