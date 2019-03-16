مصرع وفقدان 64 شخصًا جراء إعصار "إيداي" في زيمبابوي

أعلنت وزارة الإعلام في زيمبابوي، اليوم السبت، أن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، فيما اعتبر 40 في عداد المفقودين، بعدما ضرب إعصار (إيداي) المناطق الواقعة جنوب شرق البلاد.



وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم السبت، أن الإعصار تسبب في حدوث فيضانات وانقطاع الكهرباء والاتصالات وتدمير المحاصيل الزراعية في المناطق التي ضربها، ويتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى.



وأضافت القناة أن خدمات الأرصاد الجوية في زيمبابوي تتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.