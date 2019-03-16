ضبط عاطل بحوزته طربة حشيش وسلاح ناري في الفيوم

ألقى المقدم هاني تعيلب رئيس مباحث مركز شرطة طامية بالفيوم، القبض على عاطل سابق ضبطه واتهامه في عدد من القضايا وبحوزته طربة حشيش بقصد الاتجار وسلاح ناري.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث طامية من ضبط "محمود علي محمد جمعة" 43 سنة، عاطل، ومقيم في بندر طامية، وبحوزته طربة حشيش بقصد الاتجار وزنت 100 جرام، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي، وداخله طلقة واحدة لذات العيار.



تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1167 اداري طامية لسنة 2019، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.