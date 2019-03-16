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السبت 16/مارس/2019 - 02:36 م

"المالية" تكشف تفاصيل زيادة الإيرادات وتحقيق فائض خلال 9 أشهر

المالية تكشف تفاصيل
راندا التوني
dostor.org/2554457

كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية عن أن هناك تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية الموارد، وزيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

وقال إن هناك زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية تمثل 78.1% من إجمالي الإيرادات بنحو 64.7 مليار جنيه بنسبة ملحوظة تبلغ 22.2% لتحقق 356.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يناير 2019، حيث سجلت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 191 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 21.9 مليار جنيه بنحو 34.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، فضلا عن زيادة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 50.5% والضريبة على الشركات بنسبة 28% والضريبة على المرتبات بنسبة 32.8%.

كما ارتفعت متحصلات قناة السويس لتسجل 19.7 مليار جنيه بزيادة 34.9% بنحو 5.1 مليار جنيه، وارتفاع المتحصلات من باقي الشركات لتصل إلى نحو 32.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.6% بنحو 6.5 مليار جنيه، وارتفاع المتحصلات من باقي الشركات لتصل إلى نحو 32.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.6% بنحو 6.5 مليار جنيه، وارتفاع المتحصلات من الهيئة العامة للبترول لتصل إلى نحو 11.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.9% بنحو 2.5 مليار جنيه، وارتفعت المتحصلات من الضريبة على التجارة الدولية لتسلجل 22.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 28.1% بنحو 5 مليارات جنيه مقابل نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالي العجز النقدي 221.808 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، والعجز الكلي 222.527 مليار جنيه.

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