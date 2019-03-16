مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. الاهلي يوتيوب .. يلا شوت ONLINE

ويواجه فريق الأهلي نظيره شبيبة الساورة الجزائري، اليوم السبت 16 – 3-2019، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلى للفوز في على بطل الجزائر، للتأهل مباشرة إلى دور الـ8 دون النظر إلي نتيجة المباراة الأخري بين سيمبا وفيتا كلوب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر شبيبة الساورة المجموعة برصيد 8 نقاط، دورى أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلى فى في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف احرزه تويسيلا كيسيندا، بينما فاز شبيبة الساورة الجزائري على سيمبا التنزاني بثنائية نظيفة، ليتصدر الفريق الجزائري المجموعة الرابعة، برصيد 8 نقاط، حصيلة فوزين وتعادلين وخسارة وحيدة.











