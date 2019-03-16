محافظ القاهرة: اهتمام السيسي بالمرأة كان واضحًا

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، احتفالية كبرى بمناسبة يوم المرأة المصرية والتى نظمها المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة بالجامعة العمالية بحضور السفيرة سناء عطاالله مقررة المجلس القومى للمرأة ــ فرع القاهرة.



وأشاد عبدالعال، بالدور المتميز للرئيس عبدالفتاح السيسي في الارتقاء المميز بدور المرأة المصرية والذي ظهر جليًا فى عهده بتولي 8 وزيرات، حقائب وزارية بجانب محافظة فى الحكومة الحالية.



وأكد المحافظ فى كلمته على أن للمرأة دوركبير فى ترسيخ مجتمع ناضج واعى وأنها تعد سر قوة الوطن، وأن اهتمام الدولة المصرية بهذا الدور العظيم لم يقتصر فقط على تعزيز حقوق المرأة السياسية والتمتع بحق الترشح والانتخاب بل امتد هذا الاهتمام لضرورة مشاركة المرأة وتمثيلها فى كافة كيانات المجتمع باعتبارها ركيزة وشريك اساسى فى نهضة المجتمع من اجل تقدم وطننا الغالى وضمان مستقبل أفضل.



وتقدم اللواء خالد عبدالعال بالتحية والتقدير للمرأة المصرية فى عيدها منشئة ومربية الاجيال "أماَ وأختاَ وزوجة وابنة" وخاصة كل ام وزوجة شهيد ضربت اروع الامثلة فى العطاء وقدمت اغلى ما تملك ولا تزال صبورة مخلصة مثابرة ومحبة وعلى استعداد للتضحية بروحها فداء ودفاعاَ عن الوطن، متمنياَ لها النجاح نحو مستقبل وغد واعد.



وشهد الاحتفال المهندس ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والنائبة مايسة عطوة وكيل اول لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والنائبة سولاف درويش، والفنانة سميرة عبد العزيز، وعدد من أعضاء المجلس القومى للمرأة وقيادات المحافظة.