القاهرة : السبت 16 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
الكرازة
السبت 16/مارس/2019 - 02:33 م

مجلس كنائس الأردن يستنكر حادث نيوزيلندا الإرهابي

مجلس كنائس الأردن
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
dostor.org/2554450

استنكر مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، بشدة، العمل الارهابي الجبان البشع الذي طال أرواح المصلين الأبرياء في نيوزيلندا، قائلا إن هذا العمل يحمل في مضمونه وظاهره كل أشكال الإجرام والكراهية وهو حدث مريع ومؤسف جدًا.

وقال المجلس، في بيان صادر باسم رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن البطريرك ثيوفيلوس الثالث، وباسم أصحاب السيادة كافة أعضاء المجلس الأجلاء: نترحم على أرواح من فقدوا ونطلب من الله القدير أن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين وأن يعزي بنعمته الالهية كل شخص تألم من هذا الحدث.

وأضاف أننا كرؤساء للكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية في الأردن ننظر إلى ما حدث على أنه ضربة قاسية للإنسانية جمعاء، وعمل إجرامي ينم عن وحشية ولا يمت لأي دين سماوي بصلة؛ واذ يعتصر قلوبنا الحزن اذ نرى خليقة الله الحسنة تتشوه وتتلوث في صورة من قام بهذا العمل مشوها بروح الشر والإدانة والظلم والعنف ما قد خلقه الله وابدعه بروح المحبة والسلام.

وخلص البيان إلى القول: "نطلب من الرب الله ان يسكب روح السلام والمحبة على عالمه المعذب وأن تنتهي كل أشكال الرفض للآخر والتعصب في شتى الاتجاهات والكراهية والإرهاب".

اقرأ أيضًا
منذ 5 شهر

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ 5 شهر

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ 6 شهر

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 6 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 7 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

منذ 7 شهر

البابا تواضروس يترأس أسبوع "العودة للجذور" بدير الأنبا بيشوي

الآن

"مدبولي" يتفقد مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة.. وبدء تشغيل منظومة نافذة

محكمة النقض تؤيد إدراج 169 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية

وزير البترول: مصر تحمل مفاتيح مستقبل الغاز بشرق المتوسط

مفاجأة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تلقت بيانًا بشأن الهجوم قبل تنفيذه

ads
الأكثر قراءة

تأجيل دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان لـ4 مايو

ارتفاع عدد الشهداء الأردنيين في حادث نيوزيلندا الإرهابي لـ 4

العثور على جثة موظف ملقاة بالشارع في المحلة

بالأسماء.. نيوزيلندا تعلن استشهاد 4 مصريين بهجوم"كرايستشيرش" الإرهابي

ألبومات الصور

فرحة أنصار ضياء رشوان بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين

بالصور.. بدء فرز الأصوات فى انتخابات الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

مد فترة التصويت في انتخابات الصحفيين بالإسكندرية لمدة ساعة (صور)

بالصور.. النيابة تعاين موقع انفجار دانة مخلفات حرب في البحيرة

رياضة

رئيس اتحاد أمريكا لكرة القدم: مندهش من دعوى منتخب السيدات

عقوبة تأديبية "صارمة" بحق مبابي

"كيربر" تتأهل لنهائي إنديان ويلز للتنس لمواجهة أصغر لاعبة في البطولة

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

تأجيل دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان لـ4 مايو

ارتفاع عدد الشهداء الأردنيين في حادث نيوزيلندا الإرهابي لـ 4

العثور على جثة موظف ملقاة بالشارع في المحلة

بالأسماء.. نيوزيلندا تعلن استشهاد 4 مصريين بهجوم"كرايستشيرش" الإرهابي

ads
كشكول

بدء حملة التوعية بأخطار الإدمان بجامعة حلوان

التعليم: مهلة 3 أيام للمستبعدين بالتعاقد المؤقت لاستكمال أوراقهم

عمر: التعليم أمن قومي ولن نسمح بنظرية سد الخانة

غداً.. إعلان نتائج التعاقدات المؤقتة للمعلمين بالموقع الرسمي للتعليم

"علوم الأزهر" تحتفل باليوم العالمي للرياضيات

الأمصار

بلقيس تفاجئ الكويتيين وتغني للأم الإماراتية

اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري السترات الصفراء وسط باريس

للمرة الأولى.. نجوى كرم تحيي حفلها الغائي بالسعودية

لأول مرة في تاريخها.. مصر تحقق أعلى معدل لإنتاج النفط بــ1.8 مليون برميل

رغم عدم عضويته بـ"الموسيقيين".. الممثل محمد رمضان يقيم حفله الغنائي الأول

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

دراسة مثيرة للجدل تغير هوية الكوكب الأقرب إلى الأرض

اختبار بول مطور يكشف عن تسمم الحمل

"خبراء" يكشفون سبب تجمع البريطانيين حول "ستونهنج" منذ 4 آلاف عام

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

قوانين الإجهاض في الأرجنتين تجبر فتاة "11 عامًا" على الولادة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎