مجلس كنائس الأردن يستنكر حادث نيوزيلندا الإرهابي

استنكر مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، بشدة، العمل الارهابي الجبان البشع الذي طال أرواح المصلين الأبرياء في نيوزيلندا، قائلا إن هذا العمل يحمل في مضمونه وظاهره كل أشكال الإجرام والكراهية وهو حدث مريع ومؤسف جدًا.



وقال المجلس، في بيان صادر باسم رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن البطريرك ثيوفيلوس الثالث، وباسم أصحاب السيادة كافة أعضاء المجلس الأجلاء: نترحم على أرواح من فقدوا ونطلب من الله القدير أن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين وأن يعزي بنعمته الالهية كل شخص تألم من هذا الحدث.



وأضاف أننا كرؤساء للكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية في الأردن ننظر إلى ما حدث على أنه ضربة قاسية للإنسانية جمعاء، وعمل إجرامي ينم عن وحشية ولا يمت لأي دين سماوي بصلة؛ واذ يعتصر قلوبنا الحزن اذ نرى خليقة الله الحسنة تتشوه وتتلوث في صورة من قام بهذا العمل مشوها بروح الشر والإدانة والظلم والعنف ما قد خلقه الله وابدعه بروح المحبة والسلام.



وخلص البيان إلى القول: "نطلب من الرب الله ان يسكب روح السلام والمحبة على عالمه المعذب وأن تنتهي كل أشكال الرفض للآخر والتعصب في شتى الاتجاهات والكراهية والإرهاب".