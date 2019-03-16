ختام فعاليات برنامج إعداد القيادات المجتمعية بمديرية شباب أسيوط

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، فعاليات برنامج إعداد القيادات المجتمعية بمراكز الشباب؛ فى إطار خطة الدولة لإعداد القيادات الشبابية بمختلف القطاعات وتأهيلهم وتدريبهم على فنون القيادة والإدارة.



وقال محمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن الاحتفالية تضمنت توزيع شهادات التقدير على الذين اجتازوا اختبارات القيادات الاجتماعية، بحضور الدكتور محمد القوصي معاون الوزير لشئون مراكز الشباب، مصطفى على من مكتب مساعد الوزير طارق عباس عبدالعال وكيل المديرية للشباب، إبراهيم بيومي منسق البرنامج بالمديرية، طارق حسين مدير الإدارة العامة للشباب، عاطف محمد على معاون وكيل الوزارة، وسيد أبو الحسن مسئول اللجان الشبابية لمراكز الشباب، بمشاركة قرابة الـ1500 شاب وفتاة.



وأشار إلى أن أنشطة المديرية مستمرة بجميع مراكز الشباب بمختلف المراكز، وتستهدف توعية الشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم الرياضية واالثقافية والقيادية من خلال برامج يتم تنفيذها تحت إشراف مدربين ومتخصصين، وبدعم من الوزير اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، مضيفا أن الاحتفالية اختتمت بتكريم العشرات من شباب وشابات المراكز والأقاليم وبعض قيادات المديرية، لاجتيازهم برامج تدريب القيادات المجتمعية.