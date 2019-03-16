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السبت 16/مارس/2019 - 02:32 م

كورة Al Ahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة

كورة Al Ahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر
علي عبدالله
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كورة Al Ahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة
تقام اليوم السبت مباراة مصيرية ومرتقبة تلك التي تجمع الاهلي ضد شبيبة الساورة الجزائرية لحساب مباريات الجولة السادسة والاخيرة من مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا المجموعة الرابعة والتي تقام على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

كورة Al Ahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة

ويسعة المارد الأحمر إلى محو نتائجة السلبية على المستوى الافريقي خلال المباراتين الماضيتين وهو الذي خسر أمام فريق نادي سيمبا التنزاني بهدف مقابل لا شيء في الجولة الرابعة قبل أن يسقط بنفس النتيجة الجولة الماضية أمام فريق نادي فيتا الكونجولي بالجولة الماضية.

كورة Al Ahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة

ويحتل النادي الاهلي قبل المباراة المركز الثاني بعد أن فقد ستة نقاط كاملة في الجولتين الماضيتين وهو الذي حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق نادي فيتا كلوب وتعادل مع شبيبة الساورة في الجولة الثانية بالجزائر قبل أن يتغلب على فريق نادي سيمبا التنزاني بالجولة الثالثة ليصبح في جعبة النادي الأهلي سبعة نقاط .

كورة Al Ahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة

 
في المقابل نجح فريق نادي شبيبة الساورة الجزائري في إحتلال صدارة المجموعة برصيد ثمانية نقاط بعد أن حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر في الجولة الافتتاحية امام سيمبا في تنزانيا بثلاثية نظيفة قبل أن يستعيد عافيته خلال الجولتين الرابعة والخامسة محققاً فوزين متتاليين.

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