مران بدني للاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة شبيبة الساورة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن مباراة شبيبة الساورة الجزائري، المقررة مساء اليوم السبت، تدريباتهم على ملعب التتش بالجزيرة.



وخاض الخماسي محمد نجيب، أحمد علاء، محمد شريف، صالح جمعة، وإسلام محارب، تدريبات بدنية وجريا حول الملعب تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مدرب أحمال الفريق، وأدى الخماسي جانبا من تدريبات الكرة الطائرة بالقدم مع نهاية المران.



وشارك وليد سليمان وعمرو جمال ثنائي الفريق في جزء من تدريبات الكرة على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة شبيبة الساورة، وأدى الثنائي جلسة بالجيم في إطار برنامجهما التأهيلي بعد الإصابة التي يعاني منها كل منهما قبل أن يخوض الثنائي جانبا من تدريبات الكرة بدون الالتحامات مع بقية زملائهما.



وكان وليد سليمان يعاني من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما كان يشكو عمرو جمال من شد في العضلة الأمامية.



وواصل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق أداء برنامجه التأهيلي اليوم على ملعب التتش، كما خاض جلسة من التدريبات في الجيم قبل أن يستأنف برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وجانب من التدريبات البدنية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.



ويعاني حمدي فتحي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة الجماعية في التدريبات والمباريات الأخيرة، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.



ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة في السادسة من مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.