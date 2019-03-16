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السبت 16/مارس/2019 - 01:05 م

التحقيق في اتهام مدرسة خاصة بالتسبب في وفاة طفل بالسويس

التحقيق في اتهام
مصطفى سلامة
dostor.org/2554295

باشرت النيابة العامة بالسويس تحقيقاتها في بلاغ أسرة اتهمت إدارة مدرسة "سويس هلز" الخاصة بمدينة السلام، بالإهمال الجسيم الذي تسبب في وفاة طفل رضيع عمره 4 أشهر فقط، واستمعت النيابة إلى أقوال والد الطفل "سليم خالد مدحت" محرر البلاغ.

وكان خالد مدحت والد الطفل المتوفي، حرر محضر بقسم شرطة فيصل بالسويس اتهم خلاله إدارة مدرسة خاصة بمدينة السلام بأنها تسببت في وفاة نجله الذي كان موجود بحضانة المدرسة، مؤكدًا أن إدارة المدرسة تعمدت إخفاء حقيقة كيف توفى الطفل بسبب تورطهم في الإهمال المتسبب في الوفاة.

وقال والد الطفل، إن ما حدث هو أن زوجتي تعمل بمدرسة "سويس هلز " الخاصة وتوجد بالمدرسة حضانة للأطفال، وأنها خلال تواجدها بالعمل فوجئت أنهم ينقلون طفل إلى المستشفى وعندما سألت من هو الطفل أخفوا عنها أنه ابنها، وعندما ذهبت إلى غرفة الحضانة لم تجدد ابننا، وذهبت إلى المستشفى لتجد ابننا توفي، وقالوا وقتها إن سبب الوفاة هو اختناق بعد الرضاعة حسب أقوال عاملة بالمدرسة لكننا فوجئنا بوجود علامات زرقاء على وجه الطفل وكدمات.

وأكد والد الطفل، أنه في اليوم التالي فوجئ بعد بدفن الطفل أن أحد العاملين بالمدرسة يتصل بنا ويؤكد أن نجلي سقط على الأرض وأنهم حاولوا إخفاء الحقيقة خوفًا من المسئولية، فذهبت إلى قسم شرطة فيصل، وحررت محضر بالواقعة.

التحقيق في اتهام مدرسة خاصة بالتسبب في وفاة طفل بالسويس
التحقيق في اتهام مدرسة خاصة بالتسبب في وفاة طفل بالسويس
التحقيق في اتهام مدرسة خاصة بالتسبب في وفاة طفل بالسويس
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