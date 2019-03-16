معارض قطري يدين حادث نيوزيلندا: يشبه ما يحدث للعرب بسبب "الحمدين"

أدان المعارض القطري البارز خالد الهيل، الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل 40 شخصًا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش.



وكتب "الهيل" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التغريدات "تويتر": "ندين وبشدة المجزرة المؤلمة التي حصلت في نيوزلندا وندعوا الله أن يرحم الشهداء".



وأضاف قائلًا: "شعور مؤلم لكل إنسان في قلبه ذرة إنسانية، ولا فرق بين ما حدث في نيوزلندا، وما حدث لمئات الآلاف من العرب والمسلمين ممن فقدو ذويهم بسبب تمويل تنظيم الحمدين للإرهاب وإثارة عدم الاستقرار.. الله يفكنا من شرهم".