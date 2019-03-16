حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة مخزن أسمنت في النهضة

قررت نيابة السلام، اليوم السبت، حبس 3 عاطلين لإتهامهم بسرقة مخزن أسمنت في منطقة النهضة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكاتت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام ثاني بلاغًا من "عادل. م" صاحب مخزن، يفيد بقيام 3 عاطلين بالتعدي علي حارس المخزن وضربه وسرقه المخزن وتحميله على سيارة نقل.



وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتبين أنهم "ممدوح ا"، "هاني ر"، و"أمير د" عاطلين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة وأرشدوا عن مكان المسروقات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.