يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة الاسماعيلى والافريقى اليوم | كورة اون لاين

يستضيف ملعب رادس، اليوم السبت 16-3-2019، مباراة الإسماعيلي والنادي الإفريقي، ضمن منافسات في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



يتصدر شباب قسنطينة الجزائري المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحل مازيمبي الكونغولي فى الوصافة برصيد 8 نقاط، ويحتل الافريقى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل الاسماعيلى ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.



موعد مباراة الإسماعيلي والإفريقي اليوم

البطولة : دوري أبطال إفريقيا

القنوات : بي ان سبورت

المعلق : غير معروف

الساعة : 3:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 4:00 مساء بتوقيت السعودية

