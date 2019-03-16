بث مباشر | مباراة الأهلي المصري وشبيبة الساورة الجزائري - أبطال أفريقيا 2019

سيكون ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية محط أنظار جماهير كرة القدم الأفريقية والعربية مساء يوم السبت، من أجل متابعة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري في الجولة الختامية من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مصيرية لكلا الفريقين من أجل تحديد هوية المتأهل للدور القادم من دوري الأبطال.



مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - بث مباشر اليوم (الدستور مباريات) يقدم خدمة لايف لمواجهة الأهلي اليوم أمام الساورة بدوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب. - بث مباشر اليوم (الدستور مباريات) يقدم خدمة لايف لمواجهة الأهلي اليوم أمام الساورة بدوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب.





الأهلي بقيادة مديره الفني لاسارتي يأمل في تحقيق الفوز على فريق شبيبة الساورة الجزائري من أجل التأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وتمكن الأهلي الذي يحتل حالياً المركز الثاني بالمجموعة من حصد سبع نقاط، حيث تعادل الفريق في مباراة وحيدة كانت أمام فريق شبيبة الساورة بالجزائر، وفاز في مباراتين، إلا أنه تلقى الخسارة في آخر مباراتين له على يد سيمبا التنزاني، وفيتا كلوب الكنغولي.









تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: على لطفي.





خط الدفاع: معلول، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني.





خط الوسط: السولية، نيدفيد، أجايي، ناصر ماهر، رمضان صبحي.





خط الهجوم: مروان محسن.





وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة مساء يوم السبت عبر القناة الثانية الأرضية، وقناة نايل سبورت التردد الأرضي، بالإضافة لنقل المباراة بصوت علي محمد علي من خلال قناة bein SPORTS HD1.





على الجانب الآخر فإن فريق شبيبة الساورة الجزائري يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل للدور القادم من دوري أبطال أفريقيا، الفريق الجزائري تمكن من احتلال صدارة المجموعة الرابعة بعد مرور خمس جولات، إذ أن الفريق حصد حتى الآن 8 نقاط، ويكفي فريق شبيبة الساورة الجزائري التعادل أمام الأهلي من أجل التأهل لدور ربع النهائي بغض النظر عن نتيجة مباراة فيتا كلوب وسيمبا التنزاني.





موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

وقد قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري مساء يوم السبت، حيث ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر.











