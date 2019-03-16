24 شركة سياحة بتركيا تتقدم لتسوية إفلاسها بسبب تعثرها ماديًا

تقدمت 24 شركة تركية تعمل في قطاع السياحة مؤخرا بطلبات لتسوية إفلاسها، بسبب تعثرها ماديا جرّاء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، والناجمة عن تبني حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان سياسات خاطئة.



جاء ذلك حسبما ذكره الموقع الإخباري التركي "أوضه تي في"، مبينا أن تداعيات الأزمة الاقتصادية التركية الحالية هي الأسوأ في تاريخ تركيا، وأن معظم شركات السياحة التي تقدمت بطلبات لتسوية إفلاسها تتركز في أنقرة وإسطنبول، دون أن يحدد تواريخ تقدمها بتلك الطلبات.



وشدد على أن الأزمة الاقتصادية تتعاظم بشكل كبير يوما بعد يوم، ما دفع مئات الشركات إلى التقدم بطلبات لتسوية إفلاسها لتحمي نفسها من الحجز على أصولها وممتلكاتها.



الموقع ذاته ذكر أن قطاع الإنشاءات يحتل المركز الأول على رأس القطاعات التي تتقدم شركاته بطلبات لتسوية إفلاسها، تليها الشركات العاملة في قطاعي الأغذية والمنسوجات.



وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها.



وشهدت الفترة الأخيرة إعلان مئات الشركات تقدمها للقضاء بطلب تسوية إفلاس لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، هربا من ملاحقات الدائنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تعصف بها.