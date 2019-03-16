التنسيق لتأسيس مجلس أعمال مصرى كوري في سول

صرح ليم جو سونغ، الملحق التجاري بالسفارة الكورية الجنوبية، بأن هناك العديد من الاستثمارات الكورية العملاقة والناجحة بمصر والتي تقوم بتصدير منتجاتها الى الخارج مثل هيونداي وسامسونج وLG وغيرها، مما يعكس نجاح الاستثمار الكوري في ظل مناخ الاستثمار الحالي في مصر.



وأكد أنه بالتعاون مع الهيئة فإنه يستهدف جلب استثمارات جديدة وتقديم المساندة للمصانع القائمة للتوسع.



جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس هيئة التنمية الصناعية، مجدي غازي، لبحث سبل التعاون بين البلدين.



وأوضح أن الاستثمار الكوري في مصر ليس لديه أى مشكلات فيما يتعلق بالعملية الإنتاجية وإنما بعض الأمور المتعلقة بالضرائب والحوافز الضريبية جارٍ تذليلها مع الجهات المعنية، مؤكدا أن حل تلك الأمور سيكون له عظيم الأثر في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية وخاصة مع توافر الأراض الصناعية المرفقة خلال الفترة القادمة.



وكشف أنه جار التنسيق لتأسيس مجلس أعمال كوري مصر في كوريا الجنوبية على غرار مجلس الأعمال المصري الكوري في القاهرة الذي يترأسه خالد نصير، موضحا ان أولى مهام هذا المجلس ستكون الإعداد لزيارة وفد من ممثلي عدد من الشركات الكورية للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر واستطلاع مناخ العمل.



وأشاد بما تمر به مصر من إصلاحات اقتصادية وتشريعية للتيسير على الاستثمار الصناعي المباشر لا سيما الأجنبي.