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السبت 16/مارس/2019 - 12:53 م

روسيا: لن ننشر صواريخ غرب البلاد قبل نشر أوروبا صواريخ أمريكية على أراضيها

روسيا: لن ننشر صواريخ
أ ش أ
dostor.org/2554272

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو لا تنوي نشر منظومات صاروخية غرب البلاد، قبل أن تقدم أوروبا على نشر صواريخ أمريكية على أراضيها.

وأضافت الخارجية الروسية أنها ستتخذ الإجراءات المماثلة لضمان التوازن، فيما يخص معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، التي أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا تعليق التزامها بها.

وردًا على ذلك، أعلن الكرملين أن روسيا علقت العمل بالمعاهدة، ردًا بالمثل على قرار الولايات المتحدة، وأوعز الكرملين ببدء العمل على إنتاج صواريخ جديدة، بينها صواريخ أسرع من الصوت.

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