الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 24 ألفا و500 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم السبت، يبلغ 24 ألفا و500 ميجاوات، مقابل 22 ألفا و800 ميجاوات أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و800 ميجاوات، وأنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.