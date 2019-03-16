الانتهاء من فحص مليوني طالب بالمرحلة الثانوية ضمن "100 مليون صحة"

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم الإنتهاء من مسح مليوني طالب، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك منذ إنطلاق المبادرة وحتى الآن.



وأشار إلى أنه من يثبت إصابته بين طلاب المرحلة الثانوية يتم صرف العلاج له بالمجان.



يذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.