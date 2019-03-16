فوز 116 من أهالي مطروح في قرعة الحج بمديرية أمن

شهدت محافظة مطروح؛ حالة من الفرحة بين الأهالي، بعد إجراءات قرعة الحج لعام 1440 هجريا والتي نظمتها مديرية أمن مطروح بمركز الإعلام، بقيادة اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح.



وشهدت مراسم القرعة؛ حضور مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن، ومفتش الداخلية، ورئيس منطقة مطروح الأزهرية، مدير عام أوقاف مطروح، الإدارة العامة للشئون الإدارية تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



بدأت فعاليات إجراءات قرعه الحج بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ووقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء الوطن ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم.



بلغت حصة محافظة مطروح في قرعة منظومة الحج الموحدة 116 تأشيرة تضمنت " 12 تأشيرة لكبار السن ومرافقيهم، 104 القرعه العامه العادية بأقسام المديرية " بالاضافه إلى 29 تأشيرة احتياطي.

وقدم مدير امن مطروح التهنئة لجميع الحجاج الفائزين بقرعه حج هذا العام متمنيا فوز من لم يحالفهم الحظ العام القادم.

