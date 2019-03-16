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السبت 16/مارس/2019 - 12:50 م

وزيرة الصحة: فحص 9.5 مليون مواطن بالمرحلة الثالثة من "100 مليون صحة"

الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
سارة سعودي - فاتن خديوي
dostor.org/2554265

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 9 ملايين و508 آلاف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى ظهر اليوم السبت.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي ما تم مسحهم في المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 40 مليون و423 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالًا كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 170% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا، بتردد 2 مليون و374 الف مواطن، تليها محافظة الشرقية بتردد 2 مليون و165 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة مليون و783 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد مليون و193 الف مواطن، ثم المنيا مليون و154 ألف مواطن، تليها محافظة قنا بتردد 721 ألف و231 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 118 ألفًا و164 مواطنًا.

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