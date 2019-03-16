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السبت 16/مارس/2019 - 12:48 م

مجدى يعقوب ومحمد صلاح في معرض النحت بجامعة أسيوط

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسيوط: محمد أبو شادي
dostor.org/2554261

أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، على حرص الجامعة على احتضان الفن بمختلف أنواعه ودعم الفنون.

وأشار إلي أن الفن هى القوة الناعمة للتعبير عن الشعوب فهى نتاج إبداعي إنساني يسمو ويعيش ويتوارث عبر الأجيال ويسهم فى تكوين الثقافات وبناء الحضارات القديمة والمعاصرة.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض "النحت والإنسانية" للدكتور محسن سليم مدرس النحت بكلية الفنون الجميلة، بالجامعة وبحضور الدكتورة مها غانم نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وباستضافة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة السابق، الدكتور احمد صلاح قراعة منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء كلية الفنون الجميلة، إلى جانب حشد من طلاب الكلية.

وأعربت الدكتورة مها غانم عن سعادتها بما لمسته من نشاط وعمل دأوب من كافة المنتمين لجامعة أسيوط فى أولى أيام مزاولتها لنشاطاتها فى المنصب الجديد.

وأشارت إلى إعجابها بما تراه من إبداع وحس فني عالي بما يخدم تحسين الذوق العام فى المجتمع ويشجع الطلاب الموهوبين على الإبداع والفكر الثقافي.

وأشاد الدكتور أحمد عبده جعيص بجودة المعروضات الفنية مؤكدًا على الدور الجمالي والفني الذي تقوم به كلية الفنون الجميلة بين كليات الجامعة والذي يمس جانب هامًا من الجوانب الحضارية في المجتمع وإضافة هامة لمجالات التعليم داخل الجامعة.

وأوضح الدكتور محسن سليم أنه اهتم بتناول التنوع فى الكتل والإحجام بما يبرز حوار الفن التشكيلى ومدى رؤية المتلقي للإحجام المختلفة ويدعم إبراز التفاصيل التي تعمل على إبراز عمق الشخصية.
وأضاف أن المعرض تضمن 16 بورتريه قام بتصميمه ونحته على فترات متتابعة على مدار ثلاث سنوات استمرارًا لمعارض سابقة.

وأشار أن المنحوتات تتضمن عددًا من الشخصيات العامة كتمثالي "الدكتور مجدى يعقوب، والنجم محمد صلاح" المصنوعان خصيصًا من مادة فيبر جلاس والذي تم العمل عليهم بشكل كبير نظرًا لما يمثلوه من مكانة فى نفوس المصريين باعتبارهما رموز مصرية خالص، هذا إلى جانب تمثال للفنان عمرو دياب، محمد منير، الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، والدكتورة رتيبة الحفني.

مجدى يعقوب ومحمد صلاح في معرض النحت بجامعة أسيوط
مجدى يعقوب ومحمد صلاح في معرض النحت بجامعة أسيوط
مجدى يعقوب ومحمد صلاح في معرض النحت بجامعة أسيوط
مجدى يعقوب ومحمد صلاح في معرض النحت بجامعة أسيوط
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