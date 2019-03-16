الأحزاب الوسطية في الأردن تدين العملية الإرهابية في نيوزيلندا

أدان تيار الأحزاب الوسطية الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا "وأوقع العشرات من الضحايا بين صفوف المصلين العزل في حادثة مأساوية تعد جريمة منظمة تستهدف الأمن والاستقرار في كل مكان وتدق ناقوس الخطر إزاء مذابح جماعية جديدة وانهيارا في القيم الإنسانية".



وقال التيار في بيان له اليوم السبت، إن الحادثة "تمثل حالة إرهابية منظمة تشير إلى تحد واضح وصريح وعلني للمنظومة الأمنية العالمية وتهدد الأمن والاستقرار على المستوى العالمي ما ينعكس سلبا على المنظومة الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية".



وأشار إلى أن "خارطة الإرهاب الحالية هي الخارطة نفسها التي ضربت ولا زالت تضرب في شتى بقاع المعمورة في محاولات مستمرة للدفع باتجاه الانزلاق نحو الفوضى والعنف والجريمة المنظمة المتواصلة لإغراق الجميع في مستنقع الفوضى والدمار"، مؤكدا أنه بات من الضرورات الإنسانية "التحرك بشكل دولي وجماعي لمكافحة الإرهاب وكبح التمرد على الأخلاقيات الإنسانية العامة".



وأكد وقوف التيار خلف الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله رجل السلام الحقيقي بإعلان حرب مفتوحة على الإرهاب والتطرف لإيقاف شلال الدماء والمذابح في كافة ارجاء الأرض وتحقيق انتصارات فعلية على القوى الإرهابية منعا للشذوذ والانحراف والأذى والفوضى، مطالبا بإجراء تحقيق واسع في هذه الفاجعة الأليمة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المعتدين.