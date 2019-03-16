« كورة ستار» بث مباشر .. مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم 16-3-2019 - الدوري الإسباني

يعود زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لريال مدريد إلى برنابيو في نهاية هذا الأسبوع حيث عاد المدرب الأسطوري لريال مدريد في ضيافة سيلتا فيجو.





عاد زيدان بشكل مثير إلى مدريد - النادي الذي قاد ثلاثة انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا - هذا الأسبوع بعد إقالة سانتياغو سولاري بعد ريال مدريد المحلي الضعيف والخروج الأوروبي المفاجئ من أياكس.





هناك عدد قليل من الألعاب الأسهل التي كان بإمكان زيدان أن يمنحه التعادل على أرضه ضد سيلتا فيجو ، الذي يشارك حاليًا في منطقة الهبوط برصيد 25 نقطة من 27 مباراة.





ومع ذلك ، سيكون على لوس بلانكوس أن يكون على أهبة الاستعداد إذا كان زيدان سيجمع ثلاث نقاط في برنابيو.





أخبار فريق ريال مدريد وتوقع التشكيلة

يواجه زيدان بعض الدعوات الصعبة لدى عودته ، ويتساءل أمثال ثيبوت كورتوا وغاريث بيل عن أدوارهم في فريقه.





من غير المرجح أن يقوم المدرب الفرنسي بتغييرات جذرية في أول مباراة له ، لكن من المحتمل أن يحصل إسكو على دور - على الأقل من مقاعد البدلاء.









قائمة ريال مدريد: نافاس ، كورتوا ، لوكا ، راموس ، فاران ، ناتشو ، مارسيلو ، أودريوزولا ، ريغيلون ، كروس ، مودريتش ، فالفيردي ، أسينسيو ، إبراهيم ، إيسكو ، سيبالوس ، ماريانو ، بنزيما ، بيل





التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام سيلتا فيجو

ريال مدريد: كورتوا ، أودريوزولا ، فاران ، راموس ، مارسيلو ، سيبالوس ، مودريتش ، كروس ، أسينسيو ، بنزيما ، بيل