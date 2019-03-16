القاهرة : السبت 16 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
مباريات
السبت 16/مارس/2019 - 11:35 ص

« كورة ستار» بث مباشر .. مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم 16-3-2019 - الدوري الإسباني

« كورة ستار» بث مباشر .. مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم 16-3-2019 - الدوري الإسباني

بث مباشر مباراة ريال
بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
الدستور مباريات
dostor.org/2554111

يعود زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لريال مدريد إلى برنابيو في نهاية هذا الأسبوع حيث عاد المدرب الأسطوري لريال مدريد في ضيافة سيلتا فيجو.

عاد زيدان بشكل مثير إلى مدريد - النادي الذي قاد ثلاثة انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا - هذا الأسبوع بعد إقالة سانتياغو سولاري بعد ريال مدريد المحلي الضعيف والخروج الأوروبي المفاجئ من أياكس.

هناك عدد قليل من الألعاب الأسهل التي كان بإمكان زيدان أن يمنحه التعادل على أرضه ضد سيلتا فيجو ، الذي يشارك حاليًا في منطقة الهبوط برصيد 25 نقطة من 27 مباراة.

ومع ذلك ، سيكون على لوس بلانكوس أن يكون على أهبة الاستعداد إذا كان زيدان سيجمع ثلاث نقاط في برنابيو.

أخبار فريق ريال مدريد وتوقع التشكيلة
يواجه زيدان بعض الدعوات الصعبة لدى عودته ، ويتساءل أمثال ثيبوت كورتوا وغاريث بيل عن أدوارهم في فريقه.

من غير المرجح أن يقوم المدرب الفرنسي بتغييرات جذرية في أول مباراة له ، لكن من المحتمل أن يحصل إسكو على دور - على الأقل من مقاعد البدلاء.


قائمة ريال مدريد: نافاس ، كورتوا ، لوكا ، راموس ، فاران ، ناتشو ، مارسيلو ، أودريوزولا ، ريغيلون ، كروس ، مودريتش ، فالفيردي ، أسينسيو ، إبراهيم ، إيسكو ، سيبالوس ، ماريانو ، بنزيما ، بيل

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام سيلتا فيجو
ريال مدريد: كورتوا ، أودريوزولا ، فاران ، راموس ، مارسيلو ، سيبالوس ، مودريتش ، كروس ، أسينسيو ، بنزيما ، بيل

موضوعات متعلقة

الان رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD حصري

عاجل رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD بدون قطيع

جديد رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD الان

حصري رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD مجانا

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

منذ اسبوع

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ أقل من شهر

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ أقل من شهر

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

الآن

بالأسماء.. نيوزيلندا تعلن استشهاد 4 مصريين بهجوم"كرايستشيرش" الإرهابي

الصحة: الدفع بـ40 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين ملتقى الشباب بأسوان

الصحف تبرز جولة السيسي في توشكى.. وافتتاح "الشباب العربى والإفريقي" اليوم

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 19 درجة

ads
الأكثر قراءة

بالأسماء.. نيوزيلندا تعلن استشهاد 4 مصريين بهجوم"كرايستشيرش" الإرهابي

قبل أيام من زفافها.. انتحار فتاة بشنق نفسها في دمياط

القنوات الناقلة لمبارة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى أبطال إفريقيا

بث مباشر .. ملتقى الشباب العربى والإفريقى بأسوان «الجلسة الافتتاحية»

ألبومات الصور

فرحة أنصار ضياء رشوان بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين

بالصور.. بدء فرز الأصوات فى انتخابات الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

مد فترة التصويت في انتخابات الصحفيين بالإسكندرية لمدة ساعة (صور)

بالصور.. النيابة تعاين موقع انفجار دانة مخلفات حرب في البحيرة

رياضة

ليفربول يخسر جهود قائده في سباق صدارة البريميرليج

زيدان يضيق الخناق على حارس مرمى ريال مدريد ويحضر البديل

مدرب ليفربول يكشف خطته الجديدة لـ"الميركاتو الصيفي"

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

بالأسماء.. نيوزيلندا تعلن استشهاد 4 مصريين بهجوم"كرايستشيرش" الإرهابي

قبل أيام من زفافها.. انتحار فتاة بشنق نفسها في دمياط

القنوات الناقلة لمبارة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى أبطال إفريقيا

بث مباشر .. ملتقى الشباب العربى والإفريقى بأسوان «الجلسة الافتتاحية»

ads
كشكول

اليوم.. "100 مليون صحة" تواصل عملها بأصول دين الزقازيق

"تيودور بلهارس" ينظم اليوم العلمى السنوي للمعهد

"معركة الفصحى والعامية في مصر" ندوة بألسن عين شمس

"كشكول" ينشر التفاصيل الكاملة لأزمة مشاريع التخرج بـ"إعلام جنوب الوادي"

عميد "إعلام الشروق" يتدخل لاحتواء غضب طلاب جنوب الوادي

الأمصار

دراسة كورية: أمراض اللثة تفاقم خطر الإصابة بالخرف

هكذا ظهر السفاح.. نيوزيلندا تبدأ بمحاكمة الإرهابي "صور"

مفاجأة.. 3 مصريين من بين ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي

السبت.. إضراباً عاماً في غزة تنديداً بممارسات "حماس"

وفاة السعودي صاحب "السبابة" في حادث نيوزيلندا "صور"

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

خبراء يحذرون من استخدام النساء الخاطئ لموانع الحمل

"الشجرة النافورة".. تعرف على تفسير هذه الظاهرة الخارقة

الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا يجسد ثقافة الكراهية وتنامي ظاهرة "الإسلاموفوبيا"

الصحة

دراسة: نوم القيلولة يجنب الإصابة بالنوبات القلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎